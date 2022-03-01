До Росії почали прибувати перші мішки з трупами солдат та ешелони з пораненими

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 2 276

Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання у Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати, - сказав Вадим Денисенко у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що до Росії також почали прибувати перші ешелони з пораненими.

За його словами, нову мобілізацію у Росії можна спробувати зірвати. Зокрема, потрібно зв'язатися зі знайомими в Росії та розповісти їм про війну в Україні.

Якщо у вас є якісь друзі у Російській Федерації, навіть якщо ви з ними після 2014 року не спілкувалися, не полінуйтеся і зв'яжіться з ними. Перешліть їм фотографії їхніх полонених, лінк на наш Телеграм-канал «Ищу своих», де зібрані сорок росіян, які загинули тут через примхи їхнього карлика. Це наша українська вітчизняна війна, і кожен з нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилу у ворога і деморалізуючи його, - додав Денисенко.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ створило сайт «РФ200ищи своих», де публікуватимуть фото, відео та документи загиблих російських військових для того, щоб їхні родичі змогли ідентифікувати їх. Відео полонених також будуть розміщені на сайті.

В той же час, з’явилась інформація що тіла загиблих російських солдатів намагаються зберігати у моргах Білорусі, доки не закінчиться війна. Трупів настільки багато, що до Росії їх не везуть, щоб не шокувати кількістю похорон. Відео з фрагментами розмови матері одного із загиблих кадирівців, у якому вона плаче та розповідає знайомій про втрати Росії та загиблих солдат опублікували у телеграм-каналі «Останній блокпост».

«Мадіна, там наш Заргаб загинув. Подзвонили і повідомили його брату. Вони зайшли в якесь село, а там їх бомбили. Вижили тільки 7−8 з них, — йдеться в опублікованій розмові. — Тіла знаходяться у Білорусі. У них не було рук, обличчя розірвані. Солдатів не хоронитимуть доти, поки війна не закінчиться. Інакше матері будуть шоковані такою кількістю похорон. Бідні наші хлопчики. Нам не потрібна була ця війна, нас і так вбивали у двох війнах».

Нагадаємо, за повідомленням МінУкраїни, за даними на 1 березня 2022 року Путін втратив в Україні вже майже 6 тисяч солдатів.

А тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє, що українські контакт-центри організували кампанію - консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають, що насправді відбувається в Україні.

Разом з маркетинговими агенціями запустили автодозвони, де наш Президент звертається до громадян РФ. Таргетована та медійна реклама засіяла мережу у РФ. Дякую всій індустрії за те, що ви всі згуртовано відстоюєте свободу нашої країни!, - написав Федоров.