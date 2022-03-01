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Як своєчасно дізнатися про повітряну тривогу: в нагоді стане мобільний додаток

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1 744

 

Українцям рекомендують встановити додаток, який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні

Додаток «Повітряна тривога», який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні України можна завантажити у Google Play Market та AppStore.

У застосунку вже доступні Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.
Список буде поповнюватись.

Слід зауважити, до доступ до додатку з пристрою Apple може бути відсутнім.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сповіщення про небезпеку сигнал тривоги додаток
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