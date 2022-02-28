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Українські спецназ смажить російських окупантів у їх техніці, як шашлик на мангалі

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 1 517

А Володимир Зеленський радить окупантам рятувати своє життя

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ звернулося до російських військових із наполегливою порадою повертатися додому або здатися, якщо ті хочуть залишитися живими.

- Росіянин-окупант, а ти знаєш, що таке українська ніч? Це улюблений час ССО України! Це час, коли твій товариш по службі, відійшовши пос… ати, доживає останні секунди! Це час, коли ми смажимо вас прямо в техніці, як шашлик на мангалі! Годину тому Сергій з Кемерово востаннє прохрипів „не треба“ у посадці під Києвом! Не прогав свій шанс повернутися живим додому, або здайся! — йдеться у повідомленні ССО, розміщеному у Фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський закликав російських солдатів не вірити роспропаганді, а поки не пізно просто рятувати свої життя.

Про це він сказав сьогодні у зверненні.

- Кидайте вашу техніку. Йдіть звідси. Не вірте вашим командирам. Не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте ваші життя, - сказав Президент.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині було знищено велику колону техніки ЗС РФ, а солдатів, які втекли в ліси, виловлюють місцеві мисливці. А може й полюють на них.

За даними Міноборони України, за чотири дні агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч окупантів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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