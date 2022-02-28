Українські спецназ смажить російських окупантів у їх техніці, як шашлик на мангалі

А Володимир Зеленський радить окупантам рятувати своє життя
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ звернулося до російських військових із наполегливою порадою повертатися додому або здатися, якщо ті хочуть залишитися живими.
Президент України Володимир Зеленський закликав російських солдатів не вірити роспропаганді, а поки не пізно просто рятувати свої життя.
Про це він сказав сьогодні у зверненні.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині було знищено велику колону техніки ЗС РФ, а солдатів, які втекли в ліси, виловлюють місцеві мисливці. А може й полюють на них.
За даними Міноборони України, за чотири дні агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч окупантів.
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