Росія, як завжди бреше: в Україні спростували фейк Міноборони РФ про захоплення Запорізької АЕС

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 558

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що російські війська нібито взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Це твердження окупантів відповідає дійсності.

Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом», - передає "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютна брехня, фейк", - прокоментували у Департаменті комунікацій "Енергоатому".

"ЗАЕС знаходиться під повним контролем України та стабільно працює, забезпечуючи країну електроенергією", - додали у прес-службі компанії.

На даний момент усі 4 атомні електростанції України (Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно-Українська) працюють у штатному режимі та перебувають під повним контролем України.

Законсервована Чорнобильська АЕС перебуває під контролем окупантів.