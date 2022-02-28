Росія, як завжди бреше: в Україні спростували фейк Міноборони РФ про захоплення Запорізької АЕС

Офіційне спростування від НАЕК «Енергоатом»
Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що російські війська нібито взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Це твердження окупантів відповідає дійсності.
Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом», - передає "Інтерфакс-Україна".
"Це абсолютна брехня, фейк", - прокоментували у Департаменті комунікацій "Енергоатому".
"ЗАЕС знаходиться під повним контролем України та стабільно працює, забезпечуючи країну електроенергією", - додали у прес-службі компанії.
На даний момент усі 4 атомні електростанції України (Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно-Українська) працюють у штатному режимі та перебувають під повним контролем України.
Законсервована Чорнобильська АЕС перебуває під контролем окупантів.
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