Влада Кременчука закликає підприємців до 17.00 відключити всю іллюмінацію

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 1 056

У мерії заявили, що знеструмлення реклами, яка під'єднана до мереж вуличного освітлення буде здійснене автоматично

Кременчуцька влада звертається до власників магазинів, рекламних бордів, кафе, барів та інших закладів: до 17-00 відключить свою ілюмінацію.

Представники влади кажуть, що вчора, під час сигналу «Повітряна тривога» деякі вивіски магазинів не погасли, як не погасли і деякі реклами.

«Сьогодні до 17.00 необхідно вимкнути освітлення вивісок магазинів, об’єктів ресторанного господарства, офісів тощо. З 17.00 має бути повне затемнення!»- повідомили у мерії.

Там також заявили, що знеструмлення реклами, яка під'єднана до мереж вуличного освітлення буде здійснене автоматично