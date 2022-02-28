Влада Кременчука закликає підприємців до 17.00 відключити всю іллюмінацію

У мерії заявили, що знеструмлення реклами, яка під'єднана до мереж вуличного освітлення буде здійснене автоматично
Кременчуцька влада звертається до власників магазинів, рекламних бордів, кафе, барів та інших закладів: до 17-00 відключить свою ілюмінацію.
Представники влади кажуть, що вчора, під час сигналу «Повітряна тривога» деякі вивіски магазинів не погасли, як не погасли і деякі реклами.
«Сьогодні до 17.00 необхідно вимкнути освітлення вивісок магазинів, об’єктів ресторанного господарства, офісів тощо. З 17.00 має бути повне затемнення!»- повідомили у мерії.
Там також заявили, що знеструмлення реклами, яка під'єднана до мереж вуличного освітлення буде здійснене автоматично
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