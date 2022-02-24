У Горішніх Плавнях ввели ліміт на покупку продуктів та палива

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 317

У місті мають зробити запаси на кілька днів

У Горішніх Плавнях ввели ліміт на покупку продуктів та палива. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє сайт Горішньоплавнівської міської ради.

Керівники торгівельних мереж міста повинні:

встановити ліміти по продажу продуктів харчування та засобів гігієни (по одному найменуванню у руки та по одному кг вагових товарів);

забезпечити (по можливості) 3-5-денний запас основних продуктів харчування.

Автозаправні станції (АЗС, АГЗП) мають:

встановити ліміти по продажу паливно–мастильних матеріалів у кількості 10 літрів на одну машину та не допускати скупчення автотранспорту на їх територіях;

створити щоденний недоторканий запас на кожній АЗС, АГЗП у 2 тонни кожного виду палива для забезпечення життєдіяльності автомобілів критичної інфраструктури.

Крім того, аптекам треба зробити триденний запас лікарських засобів першої необхідності.