У Горішніх Плавнях ввели ліміт на покупку продуктів та палива
Сьогодні, 16:43
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У місті мають зробити запаси на кілька днів
У Горішніх Плавнях ввели ліміт на покупку продуктів та палива. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє сайт Горішньоплавнівської міської ради.
Керівники торгівельних мереж міста повинні:
- встановити ліміти по продажу продуктів харчування та засобів гігієни (по одному найменуванню у руки та по одному кг вагових товарів);
- забезпечити (по можливості) 3-5-денний запас основних продуктів харчування.
Автозаправні станції (АЗС, АГЗП) мають:
- встановити ліміти по продажу паливно–мастильних матеріалів у кількості 10 літрів на одну машину та не допускати скупчення автотранспорту на їх територіях;
- створити щоденний недоторканий запас на кожній АЗС, АГЗП у 2 тонни кожного виду палива для забезпечення життєдіяльності автомобілів критичної інфраструктури.
Крім того, аптекам треба зробити триденний запас лікарських засобів першої необхідності.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: ukranews.com
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