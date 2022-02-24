«Швидка» у Кременчуці працює стабільно – керівник станції Дубницький

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 297

Є резерв - і машини, і люди

Кременчуцька міська станція швидкої медичної допомоги буде реагувати на будь-яке погіршення ситуації. Із медикаментами та перев`язувальним матеріалом проблем немає. За необхідності на службу готові вийти і медики, які перебувають у відпустці. Про це повідомляє пресслужба мерії з посиланням на керівника станції Ігора Дубницького.

Станція швидкої медичної допомоги працює у звичному режимі. На лінії 15 бригад, кількість викликів в межах звичного - 45 за день. Про це повідомив Ігор Дубницький. Всі працюють у штатному режимі. Є резерв, заправлені ще 5 машин.

Ігор Дубницький закликав не піддатися паніці, а людям з хронічними хворобами приймати ліки, прописані медиками, щоб почуватися стабільно.