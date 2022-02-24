Кременчужан просять не сідати за кермо власних автівок

Щоб не перешкоджати руху техніки ЗСУ
Жителів Полтавщини просять обмежити користування власним транспортом. Про це повідомили у пресслужбі Полтавької ОДА.
- У зв’язку із ситуацією, що склалася, усім жителям Полтавщини варто обмежити користування власним автомобільним транспортом, не перешкоджати й усіляко сприяти пересуванню техніки ЗСУ. Пересуватися автомобілями лише у разі крайньої необхідності, - йдеться у повідомленні.
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