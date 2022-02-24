Кременчужан просять не сідати за кермо власних автівок

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 943

Щоб не перешкоджати руху техніки ЗСУ

Жителів Полтавщини просять обмежити користування власним транспортом. Про це повідомили у пресслужбі Полтавької ОДА.

- У зв’язку із ситуацією, що склалася, усім жителям Полтавщини варто обмежити користування власним автомобільним транспортом, не перешкоджати й усіляко сприяти пересуванню техніки ЗСУ. Пересуватися автомобілями лише у разі крайньої необхідності, - йдеться у повідомленні.