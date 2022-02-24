Сьогодні кременчужанам розкажуть як надавати домедичну допомогу постраждалим після обстрілу

У Кременчуці сьогодні проведуть тренінг із домедичної допомоги. Будуть дві групи о 15.00 та о 18.00. Тема: дії під час артобстрілів.
- Зупинка критичних кровотеч.
- Десмургія.
80% буде присвячено практичному відпрацюванню. Розглянемо алгоритми дій.
Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!
Зустріч сьогодні - четвер - 24 лютого. Місце оголошу лише учасникам після запису.
Буде теоретична та практична частини.
Із собою мати 2 пари гумових рукавичок та 2 бинти 7х14 см.
Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі.
ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або у Вайбер 097-716-47-85.
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