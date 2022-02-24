Сьогодні кременчужанам розкажуть як надавати домедичну допомогу постраждалим після обстрілу

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 231

У Кременчуці сьогодні проведуть тренінг із домедичної допомоги. Будуть дві групи о 15.00 та о 18.00. Тема: дії під час артобстрілів.

- Зупинка критичних кровотеч.

- Десмургія.

80% буде присвячено практичному відпрацюванню. Розглянемо алгоритми дій.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць обмежена!

Зустріч сьогодні - четвер - 24 лютого. Місце оголошу лише учасникам після запису.

Буде теоретична та практична частини.

Із собою мати 2 пари гумових рукавичок та 2 бинти 7х14 см.

Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі.

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.

Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або у Вайбер 097-716-47-85.

Для уваги всіх кременчужан, волонтери будуть намагатися організувати пряму трансляцію, щоб всі охочі могли навчитися надавати домедичну допомогу!

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