Офіційні повідомлення Генерального штабу ЗСУ щодо перших втрат ворога

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 3 032 Коментарів: 2

Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили ЗСУ відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.

Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

За інформацією командування Об’єднаних сил у районі населеного пункту Щастя підбито два російських танка та знищено кілька вантажівок, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації – проти України розгорнута психологічно-інформаційна операція з метою посіяти паніку! Зберігайте спокій!

Разом переможемо!

Слава Україні!