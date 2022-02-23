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Верховна Рада збільшила видатки на національну безпеку та оборону на 23 млрд грн

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 126

 

Сьогодні парламентарі внесли зміни до державного бюджету на 2022 рік

Витрати та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд грн. З них 23 млрд грн будуть направлені на фінансування безпеки та оборони.

Зокрема, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони, 6 млрд грн — Міністерство внутрішніх справ, та 600 млн грн — Головне управління розвідки.

Для Міноборони видатки на закупівлю, ремонт, модернізацію зброї та військової техніки збільшили на 9 млрд грн, інші кошти направлять на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, закупівлю амуніції та інші видатки для війська.

Крім того, в умовах надзвичайного стану Верховна Рада вирішила працювати у режимі пленарних засідань. Народні депути 342 голосами ухвалили відповідну постанову №7105. Парламентарі також працюватимуть у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях та групах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада Держбюджет видатки оборона
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