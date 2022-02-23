У Кременчуці померли двоє невакцинованих чоловіків з COVID-19

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23 лютого в місті зареєстрували 168 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 92 жінки віком від 18 до 96 років, 67 чоловіків віком від 26 до 84 років, 6 дітей віком від 1 до 10 років та три дитини першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 149 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 19 – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 132 людини. Одужало 217 осіб.

На жаль, померло два чоловіки віком 82 та 84 роки. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці налічують 23 002 інфікованих, одужало 19 619, померло 708.