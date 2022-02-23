Частина Кременчука завтра залишиться без світла
Сьогодні, 19:00
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 24 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- просп. Свободи, 8, 16а;
- пров. Героїв Бресту, 20-36;
- просп. Свободи, 40-54;
- вул. Кооперативна;
- вул. Проектна;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Седова;
- вул. Лугова;
- вул. Каховська;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- пров. Нечая;
- пров. Седова;
- пров. Бригадний;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Градизький;
- пров. Луговий;
- пр. Червневий;
- вул. Зої Космодемьянської;
- вул. Гетьмана Полуботка;
- вул. Котляревського;
- пров. Дмитра Демидюка;
- пров. Тесленка;
- вул. Артема Носенка;
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
- вул. Софіївська, 68-80;
- вул. Горького, 5, 9, 11;
- вул. Івана Мазепи, 59, 63/12, 65;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Ракетна;
- вул. Луначарського;
- вул. Кобзарська;
- пров. Кутузова;
- туп. Бажана;
- вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 1 8;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52.
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