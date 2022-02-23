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Частина Кременчука завтра залишиться без світла

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 0

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 24 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • просп. Свободи, 8, 16а;
  • пров. Героїв Бресту, 20-36;
  • просп. Свободи, 40-54;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Проектна;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Седова;
  • вул. Лугова;
  • вул. Каховська;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Цимлянська;
  • пров. Нечая;
  • пров. Седова;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Градизький;
  • пров. Луговий;
  • пр. Червневий;
  • вул. Зої Космодемьянської;
  • вул. Гетьмана Полуботка;
  • вул. Котляревського;
  • пров. Дмитра Демидюка;
  • пров. Тесленка;
  • вул. Артема Носенка;
  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
  • вул. Софіївська, 68-80;
  • вул. Горького, 5, 9, 11;
  • вул. Івана Мазепи, 59, 63/12, 65;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Луначарського;
  • вул. Кобзарська;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Бажана;
  • вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12, 1 8;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48а, 52.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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