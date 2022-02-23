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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькій дитячій лікарні мало не вимкнули електроенергію за борги

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 167

 

Працівники медзакладу не пускали представників «Укрінтеренерго» до трасформаторних підстанцій

У Кременчуцькій міській дитячій лікарні мало не вимкнули електроенергію через борги. Ситуацію обговорювали під час засідання виконкому 23 лютого.

Міський голова Віталій Малецький прокоментував це так:

- У грудні 2021 року дитяча лікарня впала на ПОН (постачальник останньої надії «Укрінтеренерго», – ред.). Чи то вибрали весь ліміт, чи то не змогли укласти договір... Там зараз, на жаль, немає директора, є виконкуючий обов'язки (Руслан Герман, – ред.), який зі своєю роботою не справляється. Вони нікого не повідомили про свою проблему і вирішували її самостійно, - пан Малецький додав, що дізнався про проблему лише ввечері 21 лютого. - Я зараз попрошу підготувати інформацію по цій ситуації, ми знайдемо, хто мав повідомити про загрозу і вжити певних заходів.

Учора, 22 лютого, представники «Укрінтеренерго» хотіли відключили світло у технічних приміщеннях медзакладу.

- Персонал лікарні діяв професійно, виважено і своїми діями завадив несанкціонованому відключенню. Не можна відключати дитячу лікарню від енергопостачання навіть за борги! Якщо ці борги навіть за два місяці. Добре, що там дві медичні машини «поламалися» прямо біля цих станцій, наскільки я чув, і двері не відкривалися певний час, – продовжив розповідь мер, натякаючи на те, що працівники барикадували підхід до трасформаторних підстанцій.

Вчора лікарня за рахунок власних коштів оплатила частину боргу – він скоротився з 480 тис. грн до 200 тис. грн. Також міський голова зазначив, що місто готове допомогти медзакладу і виділити гроші на погашення боргів.

Очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа пояснив ТЪ, що проблема виникла через те, що у дитячої лікарні закінчується договір з ПОН, а у цьому році тендер виграв інший постачальник.

- Щоб переключитися на нового постачальника згідно нормативної бази, треба розрахуватися з попереднім, а щоб розрахуватися з попереднім, треба підписати додаткову угоду. Але жоден телефон того, попереднього, не відповідає. Ми вже вирішили питання перерозподілу коштів, 80% боргу погашено, але щоб ще 20% погасити, треба додаткова угода на збільшення суми.

Максим Середа запевнив нас, що електроенергія є в усіх корпусах лікарні, і ті приміщення, де йде лікувальний процес, не відключали. Усі питання щодо погашення боргів будуть вирішені протягом кількох днів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: електроенергія дитяча лікарня
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