Як зараз виглядає з висоти пташиного польоту будівництво нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 525

Роботи йдуть на обох берегах Дніпра та безпосередньо в акваторії річки

Роботи по будівництву нового мосту у Кременчуці зараз проводять на обох берегах Дніпра та безпосередньо в акваторії річки.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, на лівому березі бетонують буронабивні палі, щоб влаштувати фундамент однієї з опор.

Паралельно підрядна організація проводить підготовчі роботи з влаштування причалу №3 на лівому березі та причалу №2 на правому березі. Вони використовуватимуться для доставки матеріалів та обладнання під час робіт.

Безпосередньо в акваторії Дніпра триває бетонування та буріння паль до проєктної відмітки. Напередодні провели занурення 25 сталевих труб діаметром по 2 метри.