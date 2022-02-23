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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Як зараз виглядає з висоти пташиного польоту будівництво нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 525

 

Роботи йдуть на обох берегах Дніпра та безпосередньо в акваторії річки

Роботи по будівництву нового мосту у Кременчуці зараз проводять на обох берегах Дніпра та безпосередньо в акваторії річки.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, на лівому березі бетонують буронабивні палі, щоб влаштувати фундамент однієї з опор.

Паралельно підрядна організація проводить підготовчі роботи з влаштування причалу №3 на лівому березі та причалу №2 на правому березі. Вони використовуватимуться для доставки матеріалів та обладнання під час робіт.

Безпосередньо в акваторії Дніпра триває бетонування та буріння паль до проєктної відмітки. Напередодні провели занурення 25 сталевих труб діаметром по 2 метри.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: будівництво новий міст
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