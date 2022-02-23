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Кременчук, Надзвичайні новини

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан

Сьогодні, 22:24 Переглядів: 497

 

Надзвичайний стан діятиме щонайменше один місяць

23 лютого під час свого вечірнього засідання Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей, де діє операція Об’єднаних сил.

Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України та можливе військове вторгнення. За запровадження надзвичайного стану в Україні проголосували 335 народних депутатів. Підтримали рішення усі парламентські фракції та групи, окрім ОПЗЖ, з якої лише один нардеп проголосував за введення налзвичайного стану, а 43 його однопартійця не прийшли на засідання Ради.

Передбачені під час дії надзвичайного стану обмеження запроваджуватися будуть за потреби, для чого будуть прийматись окремі рішення.

Надзвичайний стан запроваджується з 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. Можлива його продовження.

Можливі обмеження та правила під час дії надзвичайного стану (приймаються за потреби):

  1. Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).
  2. Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).
  3. Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
  4. Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.
  5. Заборона страйків.
  6. Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
  7. Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби - за потреби).
  8. Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.
  9. Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  10. Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
  11. Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипровінювальних пристроїв особистого і колективного користування.
  12. Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).
  13. Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховная Рада надзвичайний стан указ Президента
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