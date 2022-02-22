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Кременчук, Спорт

Хокеїсти «Кременчука» не поїдуть до Дніпра на гру

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 508

 

Про наступну дату поєдинку повідомлять згодом

Поєдинок регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Дніпро» - «Кременчук», який мав відбутися 23 лютого, перенесений. Причина – велика кількість гострих респіраторних захворювань у лавах херсонців.

Про наступну дату поєдинку повідомлять згодом.

Нагадаємо, що в поточному чемпіонаті «Кременчук» посідає друге місце у таблиці, маючи у заліку 40 очок після 26 ігор. В активі херсонського «Дніпра» третє місце в УХЛ зі здобутком в 26 очок у 26-ти матчах.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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