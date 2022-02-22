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Кременчук, Спорт

Чекав 30 років: cпортзал під Кременчуком планують включити до переліку об’єктів програми «Велике будівництво»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 682

 

У спортивному залі планують зробити умови для занять ігровими видами спорту: мініфутболом, баскетболом, волейболом, тенісом та легкою атлетикою

Спортзал Недогарківського ліцею планують включити до переліку об’єктів програми «Велике будівництво». Спортивний зал - класичний довгобуд, який не вдавалося завершити за 30 років.

– Діти в цей час займаються фізкультурою в коридорах. Плануємо включити його до президентської програми «Велике будівництво», щоб уже цього року 140 школярів мали змогу повноцінно тренуватися, – цитує слова т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна пресслужба Полтавської ОДА. – Домовилися, що кошти також виділить народний депутат Олексій Мовчан у межах субвенції на соцекономрозвиток.

 

За його словами, наразі тут проведено термомодернізацію приміщення й готова система опалення. Надалі планують виконати внутрішньо-оздоблювальні роботи, облаштувати футбольне мініполе та мультифункціональний майданчик.

- Нарешті здійсниться мрія багатьох поколінь жителів села. Я шостий директор, який будує цей спортзал. Думаю, після завершення робіт він об’єднає всю Піщанську громаду. Саме тут будуть круті спортивні івенти й, можливо, у перспективі функціонуватиме спортивна дитяча школа, – зазначила директор Недогарківського ліцею Інна Шахмат.

Розповіла, що в спортивному залі планують зробити умови для занять ігровими видами спорту: мініфутболом, баскетболом, волейболом, тенісом та легкою атлетикою.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: спортзал реконструкція Велике будівництво
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