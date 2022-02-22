Чекав 30 років: cпортзал під Кременчуком планують включити до переліку об’єктів програми «Велике будівництво»

У спортивному залі планують зробити умови для занять ігровими видами спорту: мініфутболом, баскетболом, волейболом, тенісом та легкою атлетикою
Спортзал Недогарківського ліцею планують включити до переліку об’єктів програми «Велике будівництво». Спортивний зал - класичний довгобуд, який не вдавалося завершити за 30 років.
За його словами, наразі тут проведено термомодернізацію приміщення й готова система опалення. Надалі планують виконати внутрішньо-оздоблювальні роботи, облаштувати футбольне мініполе та мультифункціональний майданчик.
Розповіла, що в спортивному залі планують зробити умови для занять ігровими видами спорту: мініфутболом, баскетболом, волейболом, тенісом та легкою атлетикою.
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