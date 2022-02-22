В Україні запустили telegram-бот про підготовку та правила дій у разі військового вторгнення

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 1 159 Коментарів: 3

Будь «Готовий до всього» - таку назву обрали для Telegram-бота

В Telegram запустили інформаційний бот «Готовий до всього», в якому зібрані правила підготовки до надзвичайних ситуацій та поради щодо порядку дій та правил поведінки у районі ведення воєнних дій.

Інформація в боті поділена розділи:

Як вижити цивільному — порядок дій та правила поведінки у разі воєнних дій, поради щодо створення спільної стратегії з членами сім'ї;

— порядок дій та правила поведінки у разі воєнних дій, поради щодо створення спільної стратегії з членами сім'ї; Йду захищати країну — про те, як вступити до територіальної оборони, Збройних сил України та в якому разі формують партизанський рух.

— про те, як вступити до територіальної оборони, Збройних сил України та в якому разі формують партизанський рух. Небезпечні ситуації - про те, як реагувати на сирену та повідомлення з різних каналів зв’язку.

- про те, як реагувати на сирену та повідомлення з різних каналів зв’язку. Інформаційна безпека — де шукати перевірену інформацію, як переконатися в її достовірності.

— де шукати перевірену інформацію, як переконатися в її достовірності. Що підготувати і купити — про підготовку домівки і тривожної валізки, турботу про домашніх тварин.

— про підготовку домівки і тривожної валізки, турботу про домашніх тварин. Джерела інформації.

Бот підготовлено на базі інформації з різних джерел - пам'яток, порадника для цивільного населення та матеріалів у ЗМІ.