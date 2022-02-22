В Україні запустили telegram-бот про підготовку та правила дій у разі військового вторгнення
Сьогодні, 12:33
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Будь «Готовий до всього» - таку назву обрали для Telegram-бота
В Telegram запустили інформаційний бот «Готовий до всього», в якому зібрані правила підготовки до надзвичайних ситуацій та поради щодо порядку дій та правил поведінки у районі ведення воєнних дій.
Інформація в боті поділена розділи:
- Як вижити цивільному — порядок дій та правила поведінки у разі воєнних дій, поради щодо створення спільної стратегії з членами сім'ї;
- Йду захищати країну — про те, як вступити до територіальної оборони, Збройних сил України та в якому разі формують партизанський рух.
- Небезпечні ситуації - про те, як реагувати на сирену та повідомлення з різних каналів зв’язку.
- Інформаційна безпека — де шукати перевірену інформацію, як переконатися в її достовірності.
- Що підготувати і купити — про підготовку домівки і тривожної валізки, турботу про домашніх тварин.
- Джерела інформації.
Бот підготовлено на базі інформації з різних джерел - пам'яток, порадника для цивільного населення та матеріалів у ЗМІ.
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