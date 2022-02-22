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Надзвичайні новини

В Україні запустили telegram-бот про підготовку та правила дій у разі військового вторгнення

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 1 159 Коментарів: 3

  

Будь «Готовий до всього» - таку назву обрали для Telegram-бота

В Telegram запустили інформаційний бот «Готовий до всього», в якому зібрані правила підготовки до надзвичайних ситуацій та поради щодо порядку дій та правил поведінки у районі ведення воєнних дій.

Інформація в боті поділена розділи:

  • Як вижити цивільному — порядок дій та правила поведінки у разі воєнних дій, поради щодо створення спільної стратегії з членами сім'ї;
  • Йду захищати країну — про те, як вступити до територіальної оборони, Збройних сил України та в якому разі формують партизанський рух.
  • Небезпечні ситуації - про те, як реагувати на сирену та повідомлення з різних каналів зв’язку.
  • Інформаційна безпека — де шукати перевірену інформацію, як переконатися в її достовірності.
  • Що підготувати і купити — про підготовку домівки і тривожної валізки, турботу про домашніх тварин.
  • Джерела інформації.

Бот підготовлено на базі інформації з різних джерел - пам'яток, порадника для цивільного населення та матеріалів у ЗМІ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна надзвичайна ситуація чат-бот
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Коментарі: 3

4 178
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:39

зеленого лидора лучше в космос запустите.


5 22
597
Кавоман:
Сьогодні, 14:37

А тим часом:

Гетманцев виступив проти розгляду законопроєкту про збільшення фінансування армії на 50 млрд.


2 5
4 178
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:33

Цитата: Кавоман

А тим часом:

Гетманцев виступив проти розгляду законопроєкту про збільшення фінансування армії на 50 млрд.

ну так дороги же!


0 1

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