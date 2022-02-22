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Надзвичайні новини

П'яний водій намагався відкупитися від правоохоронців 10 000 гривень

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 549 Коментарів: 1

 

Тепер йому загрожує суворіше покарання, ніж «світило» до цього

13 лютого у Зінькові, близько 15.45, поліцейські зупинили ВАЗ-2109, яким керував водій із явними ознаками сп’яніння. Стосовно 29-річного правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Надалі, 17 лютого, він прибув до відділення №4 Полтавського райуправління поліції, де запропонував начальнику управління 10 000 гривень хабаря за ненаправлення адміністративних матеріалів до суду.

Поліцейський одразу повідомив про протиправні дії фігуранта керівництво поліції області та  працівників управління внутрішньої безпеки  в Полтавській області та викликав слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомили про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з санкцією ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 4 років обмеження або позбавленням волі.  

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар ст.130
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Коментарі: 1

1 401
antikola:
Сьогодні, 11:57

А трухин сколько уже гуляет? А этого васю сразу запаковали- вот оно выборочное правосудие. И никто не сомневается кто за рулем,да?


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