У березні зростуть не лише пенсії, а й допомога на дітей: кому саме і на скільки

Це стосується багатодітних родин дітей-інвалідів
З першого березня не лише проіндексують пенсії, а й підвищать деякі допомоги на дітей. Так, очікується підвищення й розміру щомісячної допомоги на кожну третю і наступну дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї. Так передбачає Постанова КМУ «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році».
Допомога багатодітним буде підвищена на 400 грн. Крім того, на 166 грн буде збільшено мінімальний розмір державної допомоги для найбільш уразливих категорій громадян – осіб з інвалідністю та людей похилого віку, які не мають права на пенсію.
Згідно з документом, з 1 березня буде підвищено розмір держдопомоги для таких категорій громадян:
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