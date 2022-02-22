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У березні зростуть не лише пенсії, а й допомога на дітей: кому саме і на скільки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 434

Це стосується багатодітних родин дітей-інвалідів

З першого березня не лише проіндексують пенсії, а й підвищать деякі допомоги на дітей. Так, очікується підвищення й розміру щомісячної допомоги на кожну третю і наступну дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї. Так передбачає Постанова КМУ «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році».

Допомога багатодітним буде підвищена на 400 грн. Крім того, на 166 грн буде збільшено мінімальний розмір державної допомоги для найбільш уразливих категорій громадян – осіб з інвалідністю та людей похилого віку, які не мають права на пенсію.

Згідно з документом, з 1 березня буде підвищено розмір держдопомоги для таких категорій громадян:

  • батьків багатодітних сімей – на кожну третю та наступну дитину, які виховуються в таких сім’ях, щомісячна допомога збільшиться з 1700 грн до 2100 грн;
  • осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу – розмір мінімальної допомоги буде підвищено з 1934 до 2100 грн.

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: допомога допомога на дітей діти-інваліди
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