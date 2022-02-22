За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 84 обстріли, є загиблі та поранені

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Пресцентр штабу ООС інформує про ситуацію на фронті та втрати наших військ за 21 лютого

Пресцентр штабу ООС повідомляє, що упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 84 рази відкривали вогонь по українським позиціям. З них 64 рази із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Двоє бійців Збройних сил України загинуло, 12 поранено, 6 військових отримали бойові травми. З початку поточної доби зафіксовані нові обстріли, кількість яких зростає.

Бойовики вели обстріли з протитанкових керованих ракетних комплексів, артилерії калібру 122 мм та 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник обстріляв Талаківку, Пищевик, Красногорівку, Водяне, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам'янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новоселівку, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Луганське, Старогнатівку, Гранітне, Мар'їнку, Опитне, Широкине, Причепилівку, Нью-Йорк, Новотошківське, Світлодарськ, Майорськ, Шуми, Південне, Славне, Новогнатівку, Невельське, Новотроїцьке.

Сьогодні, 22 лютого, російські найманці обстріляли Щастя та Маріуполь.