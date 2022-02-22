1-го березня планують провести сесію Полтавської облради

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 401

Список питань, які винесли на розгляд сесії:

У перший день весни, 1 березня, у Полтаві відбудеться пленарне засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради. Початок сесії о 10.00.

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