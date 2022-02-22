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Кременчук, Політика, Полтавщина

1-го березня планують провести сесію Полтавської облради

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 401

 Повідомлення опублікували на сайті

У перший день весни, 1 березня, у Полтаві відбудеться пленарне засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради. Початок сесії о 10.00. 

Список питань, які винесли на розгляд сесії:

  1. Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 2021 рік.
  2. Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки.
  3. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
  4. Про виконання Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки.
  5. Про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки.
  6. Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно.
  7. Про затвердження Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2022 ‒ 2026 роки.
  8. Про затвердження цільової обласної Комплексної програми «Шлях до рівних можливостей» на 2022 ‒ 2025 роки.
  9. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
  10. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на умовах співфінансування.
  11. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки.
  12. Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля-2021»).
  13. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2022 році.
  14. Про внесення змін до Програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки.
  15. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
  16. Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
  17. Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2022 - 2026 роки.
  18. Про внесення змін до Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 ‒ 2025 роки.
  19. Про виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
  20. Про внесення змін до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки».
  21. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
  22. Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 ‒ 2023 роки.
  23. Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
  24. Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
  25. Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
  26. Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
  27. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).
  28. Про передачу медичного обладнання та автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
  29. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування.»
  30. Про зміну найменування спеціалізованого закладу Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради.
  31. Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради.
  32. Про встановлення вартості харчування в дошкільному відділенні Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради.
  33. Про припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
  34. Про припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
  35. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського району Полтавської області.
  36. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області.
  37. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМТВУ «БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області.
  38. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської області.
  39. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2021 року № 281 «Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради у новій редакції».
  40. Про внесення змін до положень про премії Полтавської обласної ради.
  41. Про оголошення в Полтавській області 2022 року Роком дитини.
  42. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення громадян України робочими місцями.
  43. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Ради національної безпеки і оборони України щодо необхідності фінансового забезпечення виконання Закону України «Про основи національного спротиву».
  44. Різне.
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Полтавська облрада
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