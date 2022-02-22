1-го березня планують провести сесію Полтавської облради
Сьогодні, 08:28
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У перший день весни, 1 березня, у Полтаві відбудеться пленарне засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради. Початок сесії о 10.00.
Список питань, які винесли на розгляд сесії:
- Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 2021 рік.
- Про внесення змін до Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки.
- Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
- Про виконання Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки.
- Про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки.
- Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно.
- Про затвердження Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2022 ‒ 2026 роки.
- Про затвердження цільової обласної Комплексної програми «Шлях до рівних можливостей» на 2022 ‒ 2025 роки.
- Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
- Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на умовах співфінансування.
- Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки.
- Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля-2021»).
- Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2022 році.
- Про внесення змін до Програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки.
- Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
- Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
- Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2022 - 2026 роки.
- Про внесення змін до Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 ‒ 2025 роки.
- Про виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
- Про внесення змін до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки».
- Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
- Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 ‒ 2023 роки.
- Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
- Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
- Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
- Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
- Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).
- Про передачу медичного обладнання та автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
- Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування.»
- Про зміну найменування спеціалізованого закладу Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради.
- Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради.
- Про встановлення вартості харчування в дошкільному відділенні Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради.
- Про припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
- Про припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
- Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського району Полтавської області.
- Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області.
- Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМТВУ «БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області.
- Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської області.
- Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2021 року № 281 «Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради у новій редакції».
- Про внесення змін до положень про премії Полтавської обласної ради.
- Про оголошення в Полтавській області 2022 року Роком дитини.
- Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення громадян України робочими місцями.
- Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Ради національної безпеки і оборони України щодо необхідності фінансового забезпечення виконання Закону України «Про основи національного спротиву».
- Різне.
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