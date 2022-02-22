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Кременчук, Політика

«Ми нічого і нікого не боїмось»: звернення Президента України Володимира Зеленського до українців

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 1 691 Коментарів: 9

В ніч на 22 лютого після закінчення засідання РНБО Президент Володимир Зеленський виступив з відео зверненням до громадян України

Після визнання Росією так званих «ДНР» та «ЛНР» президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до українців.

У ньому глава держави назвав останні дії РФ порушенням суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Він зазначив, що «Росія легалізовує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року».

Публікуємо повний текст відеозвернення президента Зеленського:

- Дорогі громадяни України!

У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Я не буду говорити про минуле. Скажу про реалії і майбутнє.

За мною – Україна. У її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими. Попри будь-які заяви та дії РФ. Так само як і ми – залишаємось спокійними і впевненими у собі.

За це я хочу подякувати всім нашим громадянам. Ви вкотре доводите - українці розумна і мудра нація. І попри все - зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає.

Сьогодні ввечері ми провели засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв‘язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію.

Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати.

Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізовує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє.

Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Ініційовано екстренне скликання саміту Нормандської четвірки.

Від наших партнерів ми очікуємо чітких кроків і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз - хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами.

Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на провокації. Наші кордони надійно захищені. Наші партнери нас підтримують. Відповідно до ст. 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, створено систему територіальної оборони.

Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати.

Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все щоб так було і надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо іти ним і тільки ним.

Але ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. Жодного клаптика нашої землі. Жодної людини. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014-го, а лютий 2022-го. Інша країна. Інша армія. Одна мета. Це мир. Мир в Україні!

Слава Україні!

Нагадаємо, ситуація на сході України почала загострюватися з 16 лютого. Бойовики з кожним днем посилювали обстріли та провокували українських військових на відповідь. Також російські найманці спеціально обстрілювали населені пункти Луганської та Донецької областей, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Вони підігнали до лінії зіткнення з районів відведення понад 100 одиниць військової техніки. А Росія стягнула війська до кордонів з Україною.

Держдума РФ на засіданні 15 лютого більшістю голосів підтримала визнання «Донецької та Луганської народних республік». Ухвалу направили відразу президенту Володимиру Путіну. 21 лютого російський президент виступив зі зверненням до росіян та повідомив про підписання указу про визнання «ЛДНР».

5
Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский звернення війна російські окупанти
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Коментарі: 9

594
Кавоман:
Сьогодні, 08:23

"Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати."

 

Усьо пацани, розходимося. Це просто провокація...

 

Ну нащо ви за оце недолуге проголосували???


14 21
928
evil:
Сьогодні, 08:29

Від наших партнерів ми очікуємо чітких кроків підтримки і дієвих кроків підтримки.


Шо ты там очікуєшь? Очекун всратий? Вводи визовый режим с паРашей! Закрывай все пропускные пункты с домбасянами! Полностью останавливай все выплаты по пенсионным и социальным  в дырляндии! Нехер висеть на нашей шее. Пускай параша их и содержит! Обрезай свет газ и воду! Насмотрелся в очко путену?


27 23
594
Кавоман:
Сьогодні, 08:42

Цитата: evil
Від наших партнерів ми очікуємо чітких кроків підтримки і дієвих кроків підтримки.


Шо ты там очікуєшь? Очекун всратий? Вводи визовый режим с паРашей! Закрывай все пропускные пункты с домбасянами! Полностью останавливай все выплаты по пенсионным и социальным  в дырляндии! Нехер висеть на нашей шее. Пускай параша их и содержит! Обрезай свет газ и воду! Насмотрелся в очко путену?

Він в домікє


14 16
3
kssb:
Сьогодні, 09:21

"Я побачив мир в його очах".


8 8
594
Кавоман:
Сьогодні, 09:36

Цитата: kssb

"Я побачив мир в його очах".

"Я скажу путіну - забирайтєсь з України..."

 

 


6 6
4 171
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:53

«Мы бы там все умерли в Крыму, но «зелёных человечков» не пустили»: Зеленский заявил, что Крым не стал бы российским, будь он президентом в 2014-м

ничтожество ...лидор


11 8
594
Кавоман:
Сьогодні, 10:04

"Коли Росія визнавала "незалежність" ОРДЛО та фактично анексувала ще 17000 квадратних кілометрів 🇺🇦 території, #Зеленський крутив по телебаченню 🇷🇺 "Свати" та заробляв роялті."

 

"Зеленский готовит речь, в которой надо совместить два момента: - выглядеть верховным главнокомандующим, защищающим интересы Украины - не назвать Россию агрессором, ибо можно потерять весь бизнес, контракты и бабло, которое в россии"

 

"Це була найнеадекватніша відповідь на чужоземну інтервенцію, яку я коли-небудь бачив в своєму житті. Це реакція не Президента, а зрадника. І помилка 2019 нам усім коштуватиме дуже дорого."

 

"Тепер, коли бездарні Мінські домовленості дали дуба, думаю, ніщо не заважає пану президенту нарешті зробити те, чого не хотів сивий барига: припинити війну, вигнати війська тієї сторони і повернути Донбас. Вистачить місяця? А в процесі можна й померти, як за Крим, ви ж обіцяли"

 

Хай тут буде


5 3
4 171
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:11

В зверненні Зеленського жодної конкретики. Жодних дій. Жодних пояснень.
А ще жодного виконання тих чітких дій які вже треба було....сенс цього виступу о 2 ночі...(Не розумію…
От реально, це неадекватна реакція.
Весь світ чітко говорить про дії. А ми країна в яку зараз офіційно заходить техніка ворога (а Донбас це така ж сама Україна) і наша влада за 6 годин не може дати реальних відповідей...((     



зеленовыборцы неистово минусуют и молчат....теперь весь смысл их жизни в минусе! бо обосрались со своим лидором по уши. Сейчас признаться,что голосовал за зеленое чмо,все равно что признаться в скотоложстве, да зелебобики? голосовали против пороха,чтобынебыловойны? да полезные идиоты? получили мир?


11 9
32
kremges-soda:
Сьогодні, 11:39

Ууу модераторам сегодня работки

1 0

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