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Кременчук, Гроші

У бюджеті Кременчука немає грошей на компенсацію різниці в теплових тарифах для населення

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 720

Місто знову накопичує борги, мер ставить питання про перегляд урядового меморандуму

У міському бюджеті не вистачає грошей на компенсацію різниці в теплових тарифах для населення. Про це розповів ЗМІ мер Кременчука Віталій Малецький після засідання виконкому 18 лютого. За його словами, на компенсацію містам залишили додаткових 4% від ПДФО (податку з доходів фізичних осіб) та акциз. У грошах додаткові надходження для Кременчука від ПДФО склали 5,9 млн грн. А цього не вистачить на компенсацію. За словами мера, борг за неї в межах 70% від суми, яку місто має сплатити. І така ж ситуація в інших містах.

Мери міст ставлять питання  про перегляд Меморандуму, укладеного між органами місцевого самоврядування, урядом, ГК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, відповідно до меморандуму, тарифи для населення на опалення і гарячу воду заморожені на рівні минулого року. Але фактично вони підвищені - цьогорічні компенсації мають  відшкодовувати місцеві бюджети. З держбюджету виділили компенсацію на різницю в тарифах минулих років.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гроші опалення тепло меморандум тарифи
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