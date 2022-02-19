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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою після ДТП перекинувся бус: водійка не впоралась з керуванням (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 1 388

 

Подробиць пригоди поки немає

19 лютого, близько 6.00, під Полтавою на повороті на Сем'янівку сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

У результаті мікроавтобус перекинувся на бік. Інформації про постраждалих не надходило.

На місці працює поліція.

Доповнено:

Про подію поліції повідомила 33-річна водійка Ford Transit. За інформацією Суспільного, вона не впоралася з кермуванням, внаслідок чого її автомобіль перевернувся на дорогу.

Ніхто не травмувався. Нині рух цією ділянкою відкритий.

За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, кримінальне провадження правоохоронці не розпочинатимуть.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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