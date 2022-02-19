Під Полтавою після ДТП перекинувся бус: водійка не впоралась з керуванням (доповнено, уточнено)

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Подробиць пригоди поки немає

19 лютого, близько 6.00, під Полтавою на повороті на Сем'янівку сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

У результаті мікроавтобус перекинувся на бік. Інформації про постраждалих не надходило.

На місці працює поліція.

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Про подію поліції повідомила 33-річна водійка Ford Transit. За інформацією Суспільного , вона не впоралася з кермуванням, внаслідок чого її автомобіль перевернувся на дорогу.

Ніхто не травмувався. Нині рух цією ділянкою відкритий.

За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, кримінальне провадження правоохоронці не розпочинатимуть.



