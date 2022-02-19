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КрАЗ-безкапотник зсередини: показали тест-драйв нового автомобіля, який закупили для потреб армії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 172

 

У нього потужний двигун і коробка-автомат

На ICTV вийшов сюжет про ПрАТ «АвтоКрАЗ», де представили й тест-драйв нового безкапотного автомобіля КрАЗ-6510ТЕ. Першу партію цих вантажівок нещодавно передали для потреб армії.  

«АвтоКрАЗ» відновив поставки вантажівок для армії: передана партія безкапотних тягачів

Журналіст, який протестував нову автівку, відзначив, що новий КрАЗ «високий, як європейська фура, а всередині можна побачити те, про що раніше не мріяли». Це електросклопідйомники, прикурювач, де можна зарядити мобільний телефон, як у легковому авто, і головне – коробка-автомат.

За технічними характеристиками, новий КрАЗ укомплектований дизельним двигуном потужністю 460 к.с., 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та додатковою лебідкою. Є в кабіні й кондиціонер.

Повна маса сідельного тягача  КрАЗ-6510ТЕ -  28 тонн, а допустиме навантаження на сідельно-зчіпний пристрій - 17 тонн кг.

Вантажівок з автоматичною КПП АвтоКрАЗ раніше не постачав до ЗСУ. За словами гендиректора підприємства Романа Черняка, «АвтоКрАЗ» повністю позбувся російських комплектуючих.

Такі вантажівки замовили для армії США. Але зараз, як каже гендиректор, поставили контракт на паузу. Ймовірна причина  - вихід США з Афганістану. За словами Романа Черняка, до американського замовлення входили автовози, паливозаправники, сідельні тягачі, а також звичайні тягачі. Контракт було розраховано на три роки. Імовірною причиною заморозки є вихід США з Афганістану.

Проте замовлення на автівки у підприємства на даний час є.

- Підтверджених, уже підписаних замовлень — приблизно 600, а ось у портфелі, за якими йдуть торги, і за якими ми не отримали фінансового підтвердження, — їх понад 1 000, — розповів Роман Черняк.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КрАЗ АвтоКрАЗ Роман Черняк
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