Ситуація на Донбасі загострюється, Байден заявив, що Путін прийняв рішення напасти на Україну

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 384

Інформація від пресцентру штабу ООС та міжнародних інформагентств стає все більш тривожною

Пресцентр штабу ООС повідомляє, що сьогодні, 19 лютого, станом на 9.00 російські окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь. Окупанти гатили з артилерії 122-мм калібру, 120-мм та 82-мм мінометів та гранатометів. Від осколкового поранення загинув один український військовий. Через обстріли російських окупантів сьогодні була пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились десять міст Донеччини.

Вчора російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 обстрілу були з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами.

17 лютого російські окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням важкого озброєння. Поранення отримав один український військовослужбовець, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. В цей день окупанти обстріляли Станицю Луганську, влучили у житлові будинки та дитсадок. Під обстріл потрапила школа у Врубівці.

Сьогодні стало відомо, що ватажок самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про загальну мобілізацію населення. Мобілізацію проведуть по всій території «ДНР».

А вчора, 18 лютого, адміністрація проросійських утворень «ЛНР» та «ДНР» оголосила про евакуацію мешканців окупованих територій нібито через те, що ЗСУ готують «наступальну операцію» на Донбасі.

Натомість влада України це спростувала та наголосила, що ніколи не віддасть такий наказ і не реагуватиме на провокації бойовиків. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Україна не готує наступальної операції та закликав українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, не вірити російським бойовикам, оскільки вони навмисно використовують населення для ескалації конфлікту.

Вчора стало відомо, що звернення ватажків «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо «евакуації» жителів окупованих районів Донбасу були записані 16 лютого - за день до різкого загострення ситуації на Донбасі. Станом на ранок з території окупованих районів Донецької області на територію Росії бойовики вже вивезли автобусами понад 6 тисяч людей.

Вчора ввечері президент США Джо Байден вперше заявив, що президент Росії Володимир Путін вирішив здійснити нове вторгнення в Україну. За його словами, Україна оточена 150-тисячним російським військом уздовж всього кордону.

- У нас є підстави вірити, що російські сили планують спробувати атакувати Україну найближчим часом - найближчими днями. Станом на даний момент я переконаний, що він ухвалив рішення, - заявив Байден.

Глава Білого дому підкреслив, що США мають «значний розвідувальний потенціал», щоб про це заявляти.

Про загрозу реальної війни вчора заявив і прем'єр-міністр Польща Матеуш Моравецький. Він наголосив, що на кордоні України знаходиться 150 тисячна російська армія.

- Це вже не навчання, це стратегічна гра, це загроза війни, якої світ давно не бачив, – заявив Моравецький.

Глава уряду Польщі переконаний, що «немає мови про безпечну Європу без суверенної України» та «немає вільної України без солідарності всього західного світу». Він також запевнив українців у підтримці зі сторони Польщі.

В офісі Президента України заявили про готовність Збройних сил захистити свою рідну землю.

Щойно Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та у зв’язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі:

- Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави. Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі. Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу. Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію. Закликаємо міжнародне співтовариство – іноземні держави та міжнародні організації – негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання. Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії, - йдеться у заяві МЗС України.

Пропагандистські канали Росії повідомили, що вночі 19 лютого на території Ростовської області розірвався снаряд. Вибух нібито стався за кілометр від кордону з Україною.

Росія запровадила режим надзвичайних ситуацій на території Ростовської області. У ФСБ вказують, що всі прикордонні пункти пропуску працюють лише на в’їзд до країни-агресора. Жителів окупованого Донбасу, яких примусово евакуюють, можуть спрямувати у сім регіонів Росії, де готові прийняти 30 тисяч «біженців» з Донбасу.



