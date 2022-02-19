Працівники дитсадків у наступному році можуть отримувати більшу доплату за престижність

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 166

В Україні планується, що зарплати педагогам у наступному році нараховуватимуть не з міського бюджету, а з державного

Працівники дитячих садків з наступного року отримуватимуть зарплати не з міського бюджету, як це є нині і викликає постійні затримки, а з державного. Про можливість такої перспективи говорив під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Віталій Малецький. Відповідні зміни планують внести до Закону України «Про дошкільну освіту».

Журналісти запитали в міського голови, чи планують у Кременчуці підвищувати доплату за престижність вихователям; зараз у нашому місті вона не перевищує 10% (максимум – 30%).

- Доплата за престижність платиться залежно від можливостей міста. Той тягар, який на місцевий бюджет звалено – компенсація різниці ціни газу і інші видатки – не дає можливості містам гідно виплачувати заробітну плату працівникам дошкільної освіти. Тому така складова додасться (субвенція з державного бюджету на зарплати – ред.), тоді можна буде говорити про збільшення цієї доплати за престижність. Вона може бути й більшою, але все залежить від можливостей бюджету, - відповів мер.