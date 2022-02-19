Працівники дитсадків у наступному році можуть отримувати більшу доплату за престижність

В Україні планується, що зарплати педагогам у наступному році нараховуватимуть не з міського бюджету, а з державного
Працівники дитячих садків з наступного року отримуватимуть зарплати не з міського бюджету, як це є нині і викликає постійні затримки, а з державного. Про можливість такої перспективи говорив під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Віталій Малецький. Відповідні зміни планують внести до Закону України «Про дошкільну освіту».
Журналісти запитали в міського голови, чи планують у Кременчуці підвищувати доплату за престижність вихователям; зараз у нашому місті вона не перевищує 10% (максимум – 30%).