17 лютого у Кременчуці померло двоє людей з COVID-19, а захворіло 167

17 лютого в місті зареєстрували 167 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
За даними мерії, захворіли 98 жінок віком від 23 до 85 років, 59 чоловіків віком від 19 до 85 років, 9 дітей віком від 1 до 15 років та один малюк першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 156 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 11 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лежить 148 осіб. Одужало 100 людей.
На жаль, померли два пацієнти: жінка 83 років та чоловік 70 років. Із числа померлих хворих - жодного вакцинованого.
Загалом у Кременчуці налічують 22 173 інфікованих, одужало 18 672, а померло 698.
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