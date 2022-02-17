Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

17 лютого у Кременчуці померло двоє людей з COVID-19, а захворіло 167

Сьогодні, 22:52 Переглядів: 139

 

Одужало 100 людей

17 лютого в місті зареєстрували 167 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 98 жінок віком від 23 до 85 років, 59 чоловіків віком від 19 до 85 років, 9 дітей віком від 1 до 15 років та один малюк першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 156 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 11 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лежить 148 осіб. Одужало 100 людей.

На жаль, померли два пацієнти: жінка 83 років та чоловік 70 років. Із числа померлих хворих - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці налічують 22 173 інфікованих, одужало 18 672, а померло 698.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх