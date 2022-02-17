17 лютого у Кременчуці померло двоє людей з COVID-19, а захворіло 167

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17 лютого в місті зареєстрували 167 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 98 жінок віком від 23 до 85 років, 59 чоловіків віком від 19 до 85 років, 9 дітей віком від 1 до 15 років та один малюк першого року життя. Із вперше виявлених випадків захворювання 156 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 11 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лежить 148 осіб. Одужало 100 людей.

На жаль, померли два пацієнти: жінка 83 років та чоловік 70 років. Із числа померлих хворих - жодного вакцинованого.

Загалом у Кременчуці налічують 22 173 інфікованих, одужало 18 672, а померло 698.