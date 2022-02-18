Хокеїсти «Кременчука» з покером Денискіна обіграли «Берсеків»

Сьогодні, 00:45 Переглядів: 207

Хокейний клуб «Кременчук», 17 лютого, обіграв по булітах у гостях «Харківських Берсеків» 5:4Б та з 38 очками після 25 ігор посідає другу сходинку в турнірній таблиці.

«Харківські Берсерки» - «Кременчук» – 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Денискін (Коробов, Дубінін), 4:36. 1:1 – Зайцев (Кисельов, Тихоміров), 19:58. 1:2 – Денискін (Дубінін, Забавін), 23:27. 2:2 – Абаджян (Лапков), 34:30. 3:2 – Тихоміров (Пугачев, - подв. більш.), 36:30. 3:3 – Денискін (Юшков), 37:17. 3:4 – Коробов (Яковлев, Денискін, більш.), 43:42. 4:4 – Сиротенко, 52:44. 4:5 – Денискін (переможний буліт).

«Харківські Берсерки»: Козловський (Качула); Жигалов – Пугачев, Александров – Лесніков, Канаплін – Мельников, Шамардін – Наливайко; Кисельов – Тихоміров – Зайцев, Єгоров – Секірко – Басков, Пойманов – Лапков – Абаджян, Мурин – Сиротенко – Гузенко.

«Кременчук»: Гордюшин (Мустафін); Яковлев – Матусевич, Савченко – Юшков, Тимофєєв – Ворона, Коробов – Дубінін – Денискін, Серанов – Забавін – Казьянін, Хришпенц – Баснєв – Гриценко, Горлушко – Сенік – Сібілевич.

Харків’яни та кременчужани на радість глядачам арени «Айс Холл» видали видовищний поєдинок Української хокейної ліги. Тригодинний марафон включив у себе все дев'ять шайб. Андрій Денискін зробив гольовий покер та закидає шайби вже в дев’яти матчах поспіль! Вын прийняв участь у всіх забитих голах «містян», набравши 5 (4+1) очок.

Денискін закидає шайби вже в дев’яти матчах поспіль!

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Рівна гра, де ми мали гольові моменти, які не використовували. У харків'ян трохи менше їх було, але за напруженням і пристрастю дуже хороша гра вийшла, мені сподобалася. Добре, що виграли. Дивно, що три гри поспіль у «Берсеків» по ​​булітах, але хокей - є хокей.

- В останніх іграх Вам складно грати з Харковом, три нічиї в основний час?

- Плюс-мінус подивимося - нам зараз із усіма важко. Всі на лідерів налаштовуються на максимумі грати. Такі матчі завжди цікаві. Найголовніше, на мою думку, що в них йде зростання. Може не довгими кроками, але у таких поєдинках хокеїсти додають у майстерності.

- Андрій Денискін став фахівцем по «Берсекам», забиває голи їм у кожному матчі?

- Андрій набрав гарну форму, після того як пропустив частину сезону. Він довго її набирав і нарешті набрав. Дай Боже, щоб так і тривало.

- Ви змирилися з другим місцем у регулярному чемпіонаті чи наздоганятимете «Сокіл»?

- Ми налаштовуємося на кожну гру, у таблицю будемо дивитися в березні, коли регулярка закінчиться. Найголовніше, щоб усі гравці не шкодуючи себе віддавалися хокею, тоді все прийде. Потрібно чесно ставитися до справи.

Наступну гру «Кременчук» зіграє вдома на арені «Айсберг» 20 лютого о 13:00. Суперником кременчужан буде броварський БСФК.