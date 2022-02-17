У Полтавській ОДА розповіли щодо розгортання в області системи територіальної оборони

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На брифінгу з інформацією про стан розгортання в області територіальної оборони виступив заступник голови Полтавської ОДА Максим Калінін. Він повідомив про прийняті на позачергових сесіях обласної ради та рад територіальних громад рішення щодо виділення коштів на потреби територіальної оборони на загальну суму 46 млн грн. З них 20 млн грн - з обласного бюджету, а 26 млн грн - з бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, що Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії прийняла рішення щодо фінансування потреб військових за рахунок місцевого бюджету в обсязі 7 млн 432 тис грн. З них для 145 окремого батальйону територіальної оборони (в/ч А7311), який входить до складу 116 окремої бригади тероборони та формується у Кременчуці, передбачено 4 млн 432 тис грн.

Максим Калінін заявив, що наступного тижня у Полтаві буде відкрито Центр територіальної оборони, де мешканці області зможуть отримати консультації та записатися до формувань тероборони. Пізніше такі центри можуть відкрити і в інших містах області.

- Територіальна оборона створюється, щоб запобігти збройній агресії проти України… та щоб ворог знав, що без спротиву він не пройде, - наголосив заступник голови Полтавської ОДА та закликав мешканців області долучатися до тероборони.

Виконуючий обов’язки директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Стеблянко нагадав, що перший батальйон тероборони в Полтавській області був створений ще у 2014 році та наголосив, що наразі йде трансформування системи територіальної оборони відповідно до вимог Закону України «Про основи національного спротиву», який набрав чинності 1 січня 2022 року.

- Формування нової системи територіальної оборони дає унікальну можливість кожному взяти в ній участь. Або в якості військовослужбовця служби за контрактом, або резервіста, або у складі добровольчих формувань територіальних громад, - пояснив Віктор Стеблянко.

Командир 116 окремої бригади територіальної оборони підполковник Костянтин Калентьєв запевнив журналістів, що формування бригади та розгортання системи територіальної оборони в області проходить хоч і у прискореному темпі, але за планом та всі проблеми вирішуються за допомоги обласної держадміністрації та територіальних громад.

- Ми робимо все що можемо у цій ситуації. Рішення щодо виділення коштів для потреб тероборони прийняті. Чекаємо на їх виділення та будемо використовувати за призначенням. Запрошую мешканців області на військову службу у резерві. Вона відрізняється від військової служби за контрактом тим, що людина живе звичайним життям, а залучається до навчання військовій справі лише періодично на заняттях та зборах. А у разі нападу ворога – прибуває до своєї частини та виконує бойові завдання, як військовослужбовець, маючи усі соціальні гарантії, - пояснив комбриг.

Він повідомив, що вищим командуванням поставлено завдання бригаду, до складу якої входять 5 окремих батальйонів тероборони, до 1 березня укомплектувати резервістами на 100%. Підполковник Калентьєв нагадав, що бригада тероборони була створена ще у 2018 році, але у скороченому складі. Наразі проходить її розгортання до бригади кадру з постійним штатом у близько 300 військовослужбовців за контрактом. Чисельність резервістів, що наразі набирають до батальйонів тероборони, набагато більша.

Відповідаючи на запитання журналістів він наголосив, що паралельно з укомплектуванням бригади починається створення добровольчих формувань територіальних громад. Остаточного рішення щодо їх кількості та чисельності поки не прийнято, але проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота та вже є 5 ініціативних груп, які приступили до відбору добровольців до таких формувань у своїх громадах.

Серед найбільших проблем, що наразі вирішує бригада – обладнання виділених для дислокації батальйонів тероборони приміщень та територій, що включає їх обнесення залізобетонним парканом, обладнання кімнат для зберігання зброї, яка має надійти незабаром тощо. Є проблеми з укомплектуванням автомобільною технікою, які поки вирішуються завдяки допомозі з боку органів місцевого самоврядування.