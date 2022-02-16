З початку року від пожеж у Кременчуці загинуло 7 людей

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Минулого року за цей час загиблих було лише двоє

На засіданні комісії з питань ТЕБ і НС, яке відбулося сьогодні, 16 лютого, представник ДСНС під час розгляду питання щодо запобігання загибелі людей у надзвичайних ситуаціях назвав чисельність загиблих та кількість таких ситуацій у Кременчуці з початку року.

Станом на 15 лютого пожежники гасили у місті вже 20 пожеж, з них 13 - у приватному секторі. Минулого року за цей період зафіксували 26 пожеж. Тож, нібито є тенденція на їх зменшення. Проте, цього року під час пожеж загинуло 7 людей, а минулого загиблих було лише двоє.

Майнова шкода від пожеж у 2021 році оцінюється у 11,4 млн грн. Представники ДСНС посилюють профілактичну роботу щодо запобіганню виникнення пожеж шляхом контролю підприємств та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням.

На засіданні комісії також розглянули прогнози щодо можливого підтоплення окремих районів Кременчука під час весняної повені. Представник ДСНС повідомив, що для відкачування талих вод підготували 9 пожежних автомобілів та 5 переносних мотопомп. ШРБУ поставили завдання терміново очистити зливову каналізацію на дорогах.