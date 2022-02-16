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У Кременчуці підвальні приміщення будинків мають перетворитися на укриття для їх жителів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 507 Коментарів: 2

 

Таке завдання поставлено керуючим кампаніям та ОСББ на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Засідання комісії з питань ТЕБ і НС відбулося сьогодні, 16 лютого, під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. На ньому розглянули питання щодо здійснення заходів щодо приведення у готовність для укриття населення в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків, які мають до кінця місяця перетворитися на найпростіші укриття за місцем проживання людей.

Комісія зобов’язала керуючи компанії, ОСББ, підприємства, де досі не обладнані укриття, привести у належний санітарний стан підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків та інших будинків, де вони є.  А саме, до 28 лютого усі підвальні приміщення мають бути очищені від сміття, перевірено їх освітлення та водопостачання, відремонтовано вхідні двері до цих приміщень та забезпечено вільний доступ до них мешканців житлових будинків.

- На сьогоднішній день представники районних адміністрацій перевірили усі підвальні приміщення багатоквартирних будинків та визначили об’єми робіт для керуючих кампаній і ОСББ. Управління житлово-комунального господарства візьме ці питання під свій контроль та надасть допомогу керуючим кампаніям у вивозі сміття. Сподіваюсь, що усі керівники розуміють серйозність ситуації та важливість своєчасного виконання цього завдання, - пояснив нашому виданню начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Ігор Чудаков.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна захист комісія
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Коментарі: 2

731
shtai:
Сьогодні, 11:27

Звичайно, аж кинулися. На початку зими зателефонував до ЖРБС і поскаржився, що у підвалі випало вікно з рамою (можливо хтось вибив, але рама вікна вже часктово згнила від часу). Досі ніхто нічого не зробив. І, я так розумію, не збирається робити.


2 0
1 023
inattentive:
Сьогодні, 11:36

В нашем доме нет подвала (только ж/б лоткти с комуникациями).


1 0

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