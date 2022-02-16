У Кременчуці підвальні приміщення будинків мають перетворитися на укриття для їх жителів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 507 Коментарів: 2

Таке завдання поставлено керуючим кампаніям та ОСББ на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Засідання комісії з питань ТЕБ і НС відбулося сьогодні, 16 лютого, під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. На ньому розглянули питання щодо здійснення заходів щодо приведення у готовність для укриття населення в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків, які мають до кінця місяця перетворитися на найпростіші укриття за місцем проживання людей.

Комісія зобов’язала керуючи компанії, ОСББ, підприємства, де досі не обладнані укриття, привести у належний санітарний стан підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків та інших будинків, де вони є. А саме, до 28 лютого усі підвальні приміщення мають бути очищені від сміття, перевірено їх освітлення та водопостачання, відремонтовано вхідні двері до цих приміщень та забезпечено вільний доступ до них мешканців житлових будинків.

- На сьогоднішній день представники районних адміністрацій перевірили усі підвальні приміщення багатоквартирних будинків та визначили об’єми робіт для керуючих кампаній і ОСББ. Управління житлово-комунального господарства візьме ці питання під свій контроль та надасть допомогу керуючим кампаніям у вивозі сміття. Сподіваюсь, що усі керівники розуміють серйозність ситуації та важливість своєчасного виконання цього завдання, - пояснив нашому виданню начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Ігор Чудаков.