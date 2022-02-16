У Кременчуці підвальні приміщення будинків мають перетворитися на укриття для їх жителів

Таке завдання поставлено керуючим кампаніям та ОСББ на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Засідання комісії з питань ТЕБ і НС відбулося сьогодні, 16 лютого, під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. На ньому розглянули питання щодо здійснення заходів щодо приведення у готовність для укриття населення в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків, які мають до кінця місяця перетворитися на найпростіші укриття за місцем проживання людей.
Комісія зобов’язала керуючи компанії, ОСББ, підприємства, де досі не обладнані укриття, привести у належний санітарний стан підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків та інших будинків, де вони є. А саме, до 28 лютого усі підвальні приміщення мають бути очищені від сміття, перевірено їх освітлення та водопостачання, відремонтовано вхідні двері до цих приміщень та забезпечено вільний доступ до них мешканців житлових будинків.
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