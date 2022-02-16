Синьо-жовті стяги та віра у краще: Кременчук долучився до Дня єднання

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 565 Коментарів: 1

Сьогодні, 16 лютого, у Кременчуці замайоріло ще більше синьо-жовтих стягів. Біля пам'ятника Шевченку урочисто підняли державний прапор та спільно виконали славень України. До Дня єднання на будинках і спорудах в усіх населених пунктах підняли державні прапори й лунає «Ще не вмерла України…».

Цього дня з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість оголошено День єднання.

- Хто вболіває за «Динамо» або «Шахтар», а разом - за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом - вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом - творять Україну не словами, а справами! - привітав українців президент України Володимир Зеленський.

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