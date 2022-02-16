Синьо-жовті стяги та віра у краще: Кременчук долучився до Дня єднання

Сьогодні, 16 лютого, у Кременчуці замайоріло ще більше синьо-жовтих стягів. Біля пам'ятника Шевченку урочисто підняли державний прапор та спільно виконали славень України. До Дня єднання на будинках і спорудах в усіх населених пунктах підняли державні прапори й лунає «Ще не вмерла України…».
Цього дня з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість оголошено День єднання.
Також у соцмережах запустили челендж. Необхідно зробити фото чи відео із прапором України. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте. Позначте людину, якій хочете передати челендж.
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