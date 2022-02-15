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Росія розпалює інформаційну війну проти України з метою дестабілізувати ситуацію

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 610 Коментарів: 2

 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами закритого засідання Ради національної безпеки і оборони закликав українців аналізувати інформацію та не нагнітати паніку через можливе вторгнення Російської Федерації в Україну. За його словами, саме інформаційна війна Росії проти нашої країни зараз у самому розпалі.

Він наголосив, що країна-агресор намагається дестабілізувати ситуацію всередині України.

- Є велика проблема, коли починають роздмухувати ситуацію на рівному місці, коли починають коментувати те, чого немає, це викликає певні негаразди з позиції паніки і це дуже небезпечна ситуація для нас. За всіма даними нашої розвідки та розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині нашої країни це для них ситуація номер один, – заявив Олексій Данілов.

Він також закликав представників ЗМІ уважно ставитись до інформації та перевіряти джерела.

Я прошу всі ЗМІ дуже уважно і обережно ставитися до інформаційних потоків, які є на території України. Майте на увазі, що інформаційна війна, яку агресор веде вже не один рік проти нашої країни, на сьогодні перебуває у розпалі, – наголосив секретар РНБО.

Рада національної безпеки та оборони України, засідання яке відбулось вчора у закритому режимі через ризик вторгнення Російської Федерації на територію України, дійшла висновку, що передумов для широкомасштабної війни зараз немає.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна РНБО російські окупанти
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Коментарі: 2

1 361
antikola:
Сьогодні, 11:33

то есть цены на топливо и продукты роися поднимает....

в повідомленні Мінекономіки.
З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 36,75 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 36,07 грн/літр.

8 6
36
BAZAR:
Сьогодні, 11:45

Сонный Джо сказал что Россия нападет 16го. Получается что президент Бидон агент кремля? 


11 4

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