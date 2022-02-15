Росія розпалює інформаційну війну проти України з метою дестабілізувати ситуацію

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами закритого засідання Ради національної безпеки і оборони закликав українців аналізувати інформацію та не нагнітати паніку через можливе вторгнення Російської Федерації в Україну. За його словами, саме інформаційна війна Росії проти нашої країни зараз у самому розпалі.
Він наголосив, що країна-агресор намагається дестабілізувати ситуацію всередині України.
Він також закликав представників ЗМІ уважно ставитись до інформації та перевіряти джерела.
Рада національної безпеки та оборони України, засідання яке відбулось вчора у закритому режимі через ризик вторгнення Російської Федерації на територію України, дійшла висновку, що передумов для широкомасштабної війни зараз немає.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.