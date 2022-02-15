Росія розпалює інформаційну війну проти України з метою дестабілізувати ситуацію

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 610 Коментарів: 2

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами закритого засідання Ради національної безпеки і оборони закликав українців аналізувати інформацію та не нагнітати паніку через можливе вторгнення Російської Федерації в Україну. За його словами, саме інформаційна війна Росії проти нашої країни зараз у самому розпалі.

Він наголосив, що країна-агресор намагається дестабілізувати ситуацію всередині України.

- Є велика проблема, коли починають роздмухувати ситуацію на рівному місці, коли починають коментувати те, чого немає, це викликає певні негаразди з позиції паніки і це дуже небезпечна ситуація для нас. За всіма даними нашої розвідки та розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині нашої країни це для них ситуація номер один, – заявив Олексій Данілов.

Він також закликав представників ЗМІ уважно ставитись до інформації та перевіряти джерела.

Я прошу всі ЗМІ дуже уважно і обережно ставитися до інформаційних потоків, які є на території України. Майте на увазі, що інформаційна війна, яку агресор веде вже не один рік проти нашої країни, на сьогодні перебуває у розпалі, – наголосив секретар РНБО.

Рада національної безпеки та оборони України, засідання яке відбулось вчора у закритому режимі через ризик вторгнення Російської Федерації на територію України, дійшла висновку, що передумов для широкомасштабної війни зараз немає.