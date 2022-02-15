Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

«Сам удома по-кременчуцьки»: чоловік пограбував квартиру, коли там була дитина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 850

 

Поліція розшукує злочинця

14 лютого в Кременчуці чоловік заліз до квартири, щоб пограбувати, але побачив у квартирі дитину. Він дізнався в дитини де знаходиться комп’ютерна і побутова техніка та викрав її, повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці розшукують злодія.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.186 ККУ (грабіж, поєднаний з проникненням у житло або що завдав значної шкоди потерпілому).

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

9 лютого місцева комісія ТЕБ і НС відправила школярів ще на два тижні вчитися онлайн, тому коли батьки на роботі, вони залишаються самі удома. Попередньо, діти вчитимуться дистанційно до 25 лютого, якщо не продовжать знову.

Тепер остаточно: кременчуцькі школярі ще два тижні вчитимуться онлайн

0
Автор: Філіп Мостовий
Теги: пограбування Кременчук поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх