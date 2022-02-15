«Сам удома по-кременчуцьки»: чоловік пограбував квартиру, коли там була дитина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 850

14 лютого в Кременчуці чоловік заліз до квартири, щоб пограбувати, але побачив у квартирі дитину. Він дізнався в дитини де знаходиться комп’ютерна і побутова техніка та викрав її, повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці розшукують злодія.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.186 ККУ (грабіж, поєднаний з проникненням у житло або що завдав значної шкоди потерпілому).

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

9 лютого місцева комісія ТЕБ і НС відправила школярів ще на два тижні вчитися онлайн, тому коли батьки на роботі, вони залишаються самі удома. Попередньо, діти вчитимуться дистанційно до 25 лютого, якщо не продовжать знову.

Тепер остаточно: кременчуцькі школярі ще два тижні вчитимуться онлайн