Як діяти в умовах надзвичайного стану мешканцям Горішніх Плавнів

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Організаційно-методичні рекомендації у рзі виникнення надзвичайних ситуацій затверджені рішенням сесії Горішньоплавнівської міської ради від 16.02.21. У грудні минулого року був уточнений та відкоригований план цивільного захисту Горішніх Плавнів н особливий період. 19 січня перевірили готовність міської автоматизованої системи централізованого оповіщення «Сигнал М» (МАСЦО) населенняу разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та особливий період. Про це повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков відповідаючи на запит «Кременчуцького Телеграфу».

16 захисних споруд мають захистити усіх мешканців Горішніх Плавнів

на території Горішніх Плавнів налічується 16 захисних споруд, 13 з яких розташовані на території ПрАТ «Полтавський ГЗК» (5050 осіб) та призначені для укриття працівників найбільш працюючої зміни підприємства, одна захисна споруда - для працівників КП «ВУВКГ» (300 осіб), одна для працівників КЖРЕП №1 (150 осіб) та одна захисна споруда розташована на території колишнього ПАТ «Комсомольський хлібзавод» (100 осіб). Також на території лікарні інтенсивного лікування 1 рівня Горішніх Плавнів розташована споруда подвійного призначення, де буде укриватися персонал лікарні та хворі кількістю 100 осіб.

Непрацююче населення евакуюється до найпростіших укриття розташованих у підвальних приміщеннях адміністративних будівель, підприємств, організацій установ та у житлових будинків. Будинки, які можна використати для тимчасового укриття у місті — 171.

Жителі приватного сектору (мікрорайон Низи, Піддубне, Золотнище, Східного старостинського округу та Дмитрівського старостинського округу) використовують для укриття пристосовані для цього підсобні приміщення (погреба), розташовані на присадибних ділянках.

План дій у разі загрози

У разі можливого виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру (повітряна тривога, виникнення загроза бойових дій і терористичних актів, обстрілів артилерією і мінометом, загроза використання ядерної або хімічної зброї) населення оповіщується попереджувальним сигналом «Увага всім». Інформація надається також через радіо «Кварцит» та мережі міського кабельного телебачення.

Під час оголошення евакуації не треба піддаватися паніці та метушні - потрібно зберігати спокій.

Почувши сигнал електросирени, потрібно негайно увімкнути радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок дій.

Якщо ви знаходитеся вдома, залишаючи квартиру слід вимкнути освітлювальні та обігрівальні прилади, закрити водопровідні та газові крани, вікна та двері. Взяти із собою необхідні речі - «тривожну валізку», копії документів або оригінали важливих документів. Запакувати їх у водонепроникну упаковку. Зібрати одяг по сезону: светр, теплі шкарпетки, змінну білизну, гігієнічні засоби, цінності, гроші та банківські картки, продукти харчування та воду на певний час.

Після цього працюючому населенню необхідно прибути на збірні пункти евакуації.

У Горішніх Плавнях розгорнуть 6 збірних пунктів евакуації:

Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського (вул. Миру, 6)

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (вул. Молодіжна, 25)

СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О Нижниченка (вул. Добровольського, 65)

СЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (вул. Конституції, 20)

Міський палац культури і творчості (вул. Миру, 16)

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 (вул. Добровоського, 65)

Із збірних пунктів евакуації населення автотранспортом буде евакуйовуватись у безпечні райони розміщення згідно з маршрутом.

У зв'язку з тим, що на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади відсутнє підприємство, яке здійснює пасажирські перевезення, договори на перевезення населення під час евакуації заключені з перевізниками Кременчука.