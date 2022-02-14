Кременчужанин знайшов тіло свого дядька зі слідами насильницької смерті

Вчора, 13 лютого, до відділу райуправління поліції у Глобине звернувся кременчужанин, який знайшов тіло родича. За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, чоловік в одному із сіл Глобинщини виявив тіло свого дядька зі слідами насильницької смерті. Поліція розпочала розслідування.
Отримавши повідомлення про злочин, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, оперативники та наряди груп реагування поліції Глобинщини.
Попередньо встановлено, що в приватному будинку виник конфлікт між місцевими мешканцями, в ході якого 52-річний чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень 58-річному господарю оселі.
Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі встановлення вини підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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