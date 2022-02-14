Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

Кременчужанин знайшов тіло свого дядька зі слідами насильницької смерті

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1 121

 

Тривають слідчі дії

Вчора, 13 лютого, до відділу райуправління поліції у Глобине звернувся кременчужанин, який знайшов тіло родича. За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, чоловік в одному із сіл Глобинщини виявив тіло свого дядька зі слідами насильницької  смерті. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, оперативники та наряди груп реагування поліції Глобинщини.

Попередньо встановлено, що в приватному будинку виник конфлікт між місцевими мешканцями, в ході якого 52-річний чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень 58-річному господарю оселі.

Під час проведення першочергових слідчих дій особа, що обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства, встановлена та затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції №1 (м. Глобино).

Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі встановлення вини підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх