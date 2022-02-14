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Полтавщина

Оборонна робота та зміни до бюджету: завтра збереться позачергова сесія Полтавської облради

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 465

На порядку денному чотири питання

Голова Полтавської облради Олександр Біленький підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Полтавської облради 15 лютого, о 12 годині.

На розгляд сесії винесені питання:

  1. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.

  2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Полтавської області за 2021 рік.

  3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік

  4. Різне.

У зв'язку із загрозою вторгнення РФ і організаційними питаннями оборонної роботи позачергові сесії органів місцевого самоврядування проводять по всій країні. Нагадаємо, на завтра призначена і позачергова сесія Кременчуцької міськради.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія оборона Полтавська облрада
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