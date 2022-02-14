Оборонна робота та зміни до бюджету: завтра збереться позачергова сесія Полтавської облради

На порядку денному чотири питання
Голова Полтавської облради Олександр Біленький підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Полтавської облради 15 лютого, о 12 годині.
На розгляд сесії винесені питання:
Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Полтавської області за 2021 рік.
Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік
Різне.
У зв'язку із загрозою вторгнення РФ і організаційними питаннями оборонної роботи позачергові сесії органів місцевого самоврядування проводять по всій країні. Нагадаємо, на завтра призначена і позачергова сесія Кременчуцької міськради.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.