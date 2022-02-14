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Звернення СБУ до народу України

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 2 825 Коментарів: 1

 

Надали інформацію щодо гібридної війни

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. СБУ зіткнулась зі спробами нагнітання паніки, поширення фейкової інформації та викривлення реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як потужна хвиля гібридної війни.

СБУ у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними органами ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це.

Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність.

СБУ фіксує такі прояви в соцмережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а і активно протидіє їм. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб, та недопущенні диверсій і терактів.

Співробітники СБУ працюють в посиленому режимі по всій країні. Ми готові захищати Україну.

Проте зараз стабільність і добробут залежить не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.

Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитись відрізняти правду від фейків.

І не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: СБУ Гібридна війна звернення
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Коментарі: 1

1 352
antikola:
Сьогодні, 14:29

керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитись відрізняти правду від фейків.


smile у официальных источников мы вообще два года назад войну закончили в одной из голов....


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