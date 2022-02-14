Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Україна, Світ

У «Дії» тепер можна отримати довідки про трудовий та страховий стаж

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 445

 

Минулої осені ці послуги були презентовані разом з оформленням субсидій та пенсій на порталі «Дія»

8 лютого відбувся Diia Summit, під час якого презентували нові держпослуги онлайн. Так, тепер в додатку «Дія» будуть доступні довідки ОК-5/ОК-7 - про трудовий та страховий стаж, повідомляє урядовий портал.

Минулої осені ці послуги були презентовані разом з оформленням субсидій та пенсій на порталі «Дія».

Довідки стануть в нагоді при оформленні на роботу, для призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних.

- Ці документи стали одними з найпопулярніших в Україні. Щороку таких документів видають 2,8 млн. З моменту запуску було замовлено майже 75 тисяч таких довідок. Ще один приклад того, що держава може й повинна бути простою та зручною в життєвих ситуаціях, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія Цифровізація Мінцифри довідки стаж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх