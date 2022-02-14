У «Дії» тепер можна отримати довідки про трудовий та страховий стаж

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Минулої осені ці послуги були презентовані разом з оформленням субсидій та пенсій на порталі «Дія»

8 лютого відбувся Diia Summit, під час якого презентували нові держпослуги онлайн. Так, тепер в додатку «Дія» будуть доступні довідки ОК-5/ОК-7 - про трудовий та страховий стаж, повідомляє урядовий портал.

Минулої осені ці послуги були презентовані разом з оформленням субсидій та пенсій на порталі «Дія».

Довідки стануть в нагоді при оформленні на роботу, для призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних.

- Ці документи стали одними з найпопулярніших в Україні. Щороку таких документів видають 2,8 млн. З моменту запуску було замовлено майже 75 тисяч таких довідок. Ще один приклад того, що держава може й повинна бути простою та зручною в життєвих ситуаціях, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.