Визначилися переможці першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»
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У Полтаві урочисто підсумували перший тур Всеукраїнського конкурсу
10 лютого у Полтаві підсумували результати першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022». Переможців та лауреатів визначали у 4 номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства». Ними стали 20 педагогів із різних куточків області. Серед номінантів було троє вчителів з Кременчука.
Переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» стали:
- Яніна Вікторівна Левченко, вчитель біології Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Біологія»);
- Едуард Геннадійович Фісун, учитель правознавства Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І.П. Котляревського (у номінації «Основи правознавства»);
- Олександр Олександрович Сидоренко, учитель інформатики Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Інформатика»).
- Юлія Миколаївна Ізюменко, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області» (у номінації «Мистецтво»).
Лауреати першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»
Номінація «Біологія»:
- Руслан Олексійович Білан, учитель біології Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лубенської міської ради;
- Ольга Анатоліївна Богомаз, вчитель біології наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
- Наталія Григорівна Булда, вчитель біології Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької міської ради;
- Оксана Сергіївна Передерій, вчитель біології опорного закладу «Диканський навчально-виховний комплекс імені М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ дошкільний навчальний заклад» Диканської селищної ради.
Номінація «Інформатика»:
- Юлія Михайлівна Брусник, вчитель інформатики наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
- Яна Сергіївна Кириченко, вчитель інформатики Кременчуцької гімназії №8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району;
- Віталій Олегович Колінько, учитель інформатики Шенгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кобеляцької міської ради;
- Наталія Василівна Найдьон, вчитель інформатики Загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради.
Номінація «Мистецтво»:
- Вікторія Олександрівна Дроздова, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради»;
- Віта Володимирівна Кундій, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області»;
- Віта Владиславівна Марчук, вчитель музичного мистецтва Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Семенівської селищної ради;
- Наталія Олексіївна Стасенко, вчитель музичного мистецтва Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району.
Номінація «Основи правознавства»:
- Вікторія Василівна Кукушкіна, вчитель правознавства комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-IІІ ступенів №19 Полтавської міської ради Полтавської області»;
- Артем Олексійович Олефіренко, учитель правознавства ліцею №6 «Лідер» Полтавської міської ради;
- Лариса Миколаївна Рябуха, вчитель правознавства Мачухівського навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району;
- Сергій Олексійович Срібний, учитель правознавства Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради.
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