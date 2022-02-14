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Визначилися переможці першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 486

 

У Полтаві урочисто підсумували перший тур Всеукраїнського конкурсу 

10 лютого у Полтаві підсумували результати першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022». Переможців та лауреатів визначали у 4 номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства». Ними стали 20 педагогів із різних куточків області. Серед номінантів було троє вчителів з Кременчука. 

Переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» стали:

  • Яніна Вікторівна Левченко, вчитель біології Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Біологія»);
  • Едуард Геннадійович Фісун, учитель правознавства Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І.П. Котляревського (у номінації «Основи правознавства»);
  • Олександр Олександрович Сидоренко, учитель інформатики Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Інформатика»).
  • Юлія Миколаївна Ізюменко, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області» (у номінації «Мистецтво»).

Лауреати першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

Номінація «Біологія»:

  • Руслан Олексійович Білан, учитель біології Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лубенської міської ради;
  • Ольга Анатоліївна Богомаз, вчитель біології наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
  • Наталія Григорівна Булда, вчитель біології Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької міської ради;
  • Оксана Сергіївна Передерій, вчитель біології опорного закладу «Диканський навчально-виховний комплекс імені М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ дошкільний навчальний заклад» Диканської селищної ради.

Номінація «Інформатика»:

  • Юлія Михайлівна Брусник, вчитель інформатики наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
  • Яна Сергіївна Кириченко, вчитель інформатики Кременчуцької гімназії №8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району;
  • Віталій Олегович Колінько, учитель інформатики Шенгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кобеляцької міської ради;
  • Наталія Василівна Найдьон, вчитель інформатики Загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради.

Номінація «Мистецтво»:

  • Вікторія Олександрівна Дроздова, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради»;
  • Віта Володимирівна Кундій, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області»;
  • Віта Владиславівна Марчук, вчитель музичного мистецтва Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2  Семенівської селищної ради;
  • Наталія Олексіївна Стасенко, вчитель музичного мистецтва Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району.

Номінація «Основи правознавства»:

  • Вікторія Василівна Кукушкіна, вчитель правознавства комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-IІІ ступенів №19 Полтавської міської ради Полтавської області»;
  • Артем Олексійович Олефіренко, учитель правознавства ліцею №6 «Лідер» Полтавської міської ради;
  • Лариса Миколаївна Рябуха, вчитель правознавства Мачухівського навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району;
  • Сергій Олексійович Срібний, учитель правознавства Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради.
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Автор: Альона Душенко
Теги: вчитель конкурс
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