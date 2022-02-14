Визначилися переможці першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

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У Полтаві урочисто підсумували перший тур Всеукраїнського конкурсу

10 лютого у Полтаві підсумували результати першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022». Переможців та лауреатів визначали у 4 номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства». Ними стали 20 педагогів із різних куточків області. Серед номінантів було троє вчителів з Кременчука.

Переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» стали:

Яніна Вікторівна Левченко, вчитель біології Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Біологія»);

Едуард Геннадійович Фісун, учитель правознавства Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І.П. Котляревського (у номінації «Основи правознавства»);

Олександр Олександрович Сидоренко, учитель інформатики Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради (у номінації «Інформатика»).

Юлія Миколаївна Ізюменко, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області» (у номінації «Мистецтво»).

Лауреати першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

Номінація «Біологія»:

Руслан Олексійович Білан, учитель біології Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лубенської міської ради;

Ольга Анатоліївна Богомаз, вчитель біології наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;

Наталія Григорівна Булда, вчитель біології Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької міської ради;

Оксана Сергіївна Передерій, вчитель біології опорного закладу «Диканський навчально-виховний комплекс імені М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ дошкільний навчальний заклад» Диканської селищної ради.

Номінація «Інформатика»:

Юлія Михайлівна Брусник, вчитель інформатики наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;

Яна Сергіївна Кириченко, вчитель інформатики Кременчуцької гімназії №8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району;

Віталій Олегович Колінько, учитель інформатики Шенгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кобеляцької міської ради;

Наталія Василівна Найдьон, вчитель інформатики Загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради.

Номінація «Мистецтво»:

Вікторія Олександрівна Дроздова, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради»;

Віта Володимирівна Кундій, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Полтавської міської ради Полтавської області»;

Віта Владиславівна Марчук, вчитель музичного мистецтва Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Семенівської селищної ради;

Наталія Олексіївна Стасенко, вчитель музичного мистецтва Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району.

Номінація «Основи правознавства»: