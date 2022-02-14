Встигніть одружитися: сьогодні відділи ДРАЦС на Полтавщині працюватимуть довше

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 400

14 лютого у День закоханих у рамках акції «Кохання поза часом» працюватимуть 4 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема: Шевченківський відділ у Полтаві, відділи у Кременчуці, Лубнах та Миргороді.

За словами в.о. завідувачки сектору комунікації Північно-Східного управління Мін’юсту, графік роботи цих чотирьох відділів у цей день продовжили на дві години, працюватимуть вони з 8.00 до 20.00. Усі інші - за звичайним графіком понеділка.

Цікаво, що у сусідніх Горішніх Плавнях без реєстрації шлюбів. Плавнівці не виявили бажання реєструвати шлюб у День закоханих. Хоч цього року свято припало на понеділок, коли міський РАГС вихідний, заяв на реєстрацію шлюбів 14 лютого від містян все одно не надходило.