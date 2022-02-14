На перехрестях у центрі Кременчука не працюють світлофори
Сьогодні, 08:37
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Причина – аварійне відключення електроенергії
14 лютого у Кременчуці з 5.35 не працюють світлофори на перехрестях вулиць:
- Шевченка - Івана Мазепи;
- Троїцької - Небесної Сотні;
- Небесної Сотні - Івана Мазепи;
- Троїцької - Перемоги.
За повідомленням «Міськсвітла», причиною цього є аварійне відключення електроенергії на мережах АТ «Полтаваобленерго».
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