На перехрестях у центрі Кременчука не працюють світлофори

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Причина – аварійне відключення електроенергії

14 лютого у Кременчуці з 5.35 не працюють світлофори на перехрестях вулиць: Шевченка - Івана Мазепи;

Троїцької - Небесної Сотні;

Небесної Сотні - Івана Мазепи;

Троїцької - Перемоги. За повідомленням «Міськсвітла», причиною цього є аварійне відключення електроенергії на мережах АТ «Полтаваобленерго».

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