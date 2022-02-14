Вдалий старт сезону: брати-скелелази Пічки підкорили ще одну вершину

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 454

Після довгих зимових канікул, відкриття змагального сезону розпочалося з міжнародного фестивалю у Ризі (Латвія) «Mini Utopia». Ці змагання були присвячені пам'яті Еріка Ругенса - альпініста і скелелаза, який зробив великий внесок у розвиток скелелазіння у Латвії. Ерік є засновником боулдерингового центру Falkors у Ризі, працював інструктором та тренером, тренував молодь, у тому числі свого сина Роланда Ругенса. Саме Ерік підготував Роланда до його перших стартів на міжнародних змаганнях, де Роланд стартує та показує добрі результати до цього дня. Зараз Роланд продовжує справу свого батька, розвиває скелелазний спорт та побудував новий скелелазний спортивний центр. Змагання з дисципліни боулдеринг «Mini Utopia» відбулося 5 лютого у боулдеринг центрі Falkors boulderinga centrs за підтримки Союзу альпіністів Латвії (Latvijas Alpīnistu Savienības).

У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових груп 2010 року народження та старші, вони були поділені на дві групи професіонали та аматори. Mini Utopia проходив у форматі фестивалю, є переможці, але немає переможених. Всі учасники отримали можливість не лише полазити нові та цікаві траси, які накрутили найкращі рутсеттери Польщі та Балтики, а й знайти нових друзів та однодумців. У кожному сеті було по 6 годин лазіння, загалом запропонували 80 маршрутів складністю від 5а до 8б.

У змаганнях взяли участь 200 спортсменів з України, Латвії, Естонії, Білорусі, Росії та з усіх куточків Литви. На фестивалі Україну представляли спортсмени з Одеси, Києва, Харкова. Спортсменів поділили на 2 категорії профі та аматори.

З 65 спортсменів аматорів Ігор Пічка посів 1-е місце, Демід Пічка посів 2-е місце значно випередивши своїх суперників.

Ігор та Демид Пічки навчаються у Кременчуцькому ліцеї № 10 «Лінгвіст». Тренуються під керівництвом Шалагіна М.В., Петренко М.О. у дисциплінах болдер та труднощі у школі скелелазіння Jiwa на скеледромах Фонатик, Spase, Гіперіон (Київ), відвідують стенд у манежі КрНУ ім. М. Остроградського, неодноразово проходили тренувальні спортивні збори під керівництвом М.Ю. Довгих ЦОВ «Аляска» Маріуполь у дисципліні лазіння на швидкість. Для спортивного зростання та розвитку досвіду лазання необхідно постійно тренуватися, лазити траси накручені різними рутсеттерами, тому неодноразові брали участь у спортивно-тренувальних зборах на скеледромах Будапешта, Мюнхена, Дрездена, Бухареста, Праги в дисциплінах болдер, лазіння на труднощі. Хочеться відзначити, що закордонні стенди для лазіння на трудність мають висоту 25-30 метрів, більшість трас побудовані на структурах з мінімальним використанням зачепів, тоді як в Україні висота 10-15 метрів і для побудови трас використовуються більше зачепи та іноді структури.