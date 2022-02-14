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Кременчук

«Підземні води – зробити невидиме видимим»: «Кременчукводоканал» оголосив конкурс малюнків

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 377 Коментарів: 1

 

Конкурс проводиться з 18 лютого по 18 березня

«Кременчукводоканал» оголосив конкурс до Всесвітнього дня води на кращий дитячий малюнок, який проводиться з 18 лютого по 18 березня. У 2022 році темою Всесвітнього дня води запропоновано «Підземні води – зробити невидиме видимим» для висвітлення ролі підземних вод в адаптації до змін клімату, охороні їх та раціональному використанні як важливого джерела прісних вод для задоволення потреб населення.

До участі запрошуються усі бажаючі. Існує лише дві обов’язкові умови:

  1. роботу необхідно підписати (ПІБ, номер школи, клас);
  2. надати до 18 березня (включно) відповідальній особі від КП «Кременчукводоканал».

Усі роботи будуть розміщені в фойє адміністративної будівлі «Кременчукводоканалу», а найкращі опублікують на офіційному веб-сайті підприємства. Конкурсна комісія визначить переможців, які отримають почесні грамоти й призи.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном +38 (067) 408-55-36, електронна адреса: voda.i.misto@gmail.com.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс малюнки вода Кременчукводоканал
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Коментарі: 1

81
mullet:
Сьогодні, 10:10

Здається, Водоканал (і ТЕЦ) самі непогано з цим завданням справляються - подивіться на всі розкопки які вони влаштовують по всьому місту))


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