Терміново потрібна допомога: 21-річний кременчужанин Владислав Євтенко розпочав боротьбу з раком

Кременчужанин Влад Євтенко розпочав боротьбу з хворобою. У 21-річного хлопця лікарі діагностували рак. Родина лише нещодавно дізналася про діагноз й терміново розпочала додаткові дослідження та збір коштів.
Як розповіла мама хлопця Олена, лікарі діагностували утворення за печінкою, а також метастази в кількох органах.
Кожна копійка важлива. Тому родина буде вдячна за допомогу й у 5, 10 чи 20 гривень.
Реквізити для надання допомоги
Картка ПриватБанку 5168 7427 3221 3420 (мама Олена Євтенко)
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