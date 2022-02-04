Терміново потрібна допомога: 21-річний кременчужанин Владислав Євтенко розпочав боротьбу з раком

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 98

Кременчужанин Влад Євтенко розпочав боротьбу з хворобою. У 21-річного хлопця лікарі діагностували рак. Родина лише нещодавно дізналася про діагноз й терміново розпочала додаткові дослідження та збір коштів.

Як розповіла мама хлопця Олена, лікарі діагностували утворення за печінкою, а також метастази в кількох органах.

Кожна копійка важлива. Тому родина буде вдячна за допомогу й у 5, 10 чи 20 гривень.

- Я, як, батько прошу будь-якої підтримки. Вона як ніколи потрібна йому зараз. Хочу, щоб він посміхався як на цьому фото й мій син при зустрічі обійняв Вас. Ще, я вірю, що багато, кому небайдужий Влад. Молю лише про його одужання. Адже часу не так багато, щоб сину встигли допомогти. Не залишайтеся байдужі, життя дано кожному одне, - написав тато хлопця Вадим Євтенко на своїй сторінці у фейсбуці.