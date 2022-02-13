«Просто соромно»: кременчужанин закликає відновити могилу Чуркіна

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся читач Микола, який хоче звернути увагу влади на могилу Чуркіна.

- У Крюкові з’явилася зупинка імені Чуркіна. Те що його будинок руйнується знають усі, там багато коштів потрібно для ремонту. Може хоча б знайти пару тисяч гривень, щоб відремонтувати могилу? Перейменувати зупинку зрозуміло, що легше. Якщо сказав «А», треба говорити і «Б». Якщо витягли ім'я з історії: поправте місце його останнього притулку.

Були б у мене гроші - сам би поправив. Мені, просто, соромно. Навіщо було турбувати ім'я? Він, між іншим, помер раніше, ніж закінчили будівництво будинку. Будинки, з яких «знущаються»: то ремонтують, то грошей немає; то передають релігійній громаді, то не передають. А дах протікає. А для будинку дах - це все! - заважив читач Микола.