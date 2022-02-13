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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени вирішили за власні кошти нагородити боксера переможця «Bocska Memorial Tournament»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 175

 

Цей турнір один з найстаріших і найпрестижніших боксерських турнірів Старої Європи, який проводить Міжнародна боксерська асоціація (IBA)

Кременчуцький боксер Дмитро Гринченко розповів, що майстер спорту міжнародного класу Олександр Меленюк у жорсткому двобої впевнено переміг супротивника.

- Цей справжній козак родом з Запоріжжя сьогодні виступає за Херсон, і завжди - за Україну. Своїми перемогами він завдячує своєму батькові - видатному тренеру з боксу Меленюку Сергію.

Наша унікальна країна може пишатися багатьма видатними школами боксу. Які буквально «на потоці» готують бійців - світових зірок,- написав Дмитро.

Ще один спортсмен Євген Барабанов додав, що вони прийняли рішення  за власні кошти преміювати товариша. Розмір премії складатиме 5000 євро.

- Ми, відомі в Україні боксери, володарі кубків всеукраїнських, європейських та світових турнірів: Дмитро Гринченко, Іван Панченко, Євген Барабанов, Володимир Снядовський, Степан Греков, Владислав Михайлов, а також Руслан Телятник вітаємо Олександра Меленюка з яскравою перемогою.  Ми, побратими Олександра, прийняли рішення преміювати нашого товариша, чемпіона, прекрасної людини призом у 5000 євро власних коштів. Очікуємо, як мінімум, на таку ж саму нагороду від Володимира Продівуса, Президента Федерації Бокса України. Небідної людини, яка на словах так вболіває за український бокс та українських чемпіонів, - додав спортсмен.

Нагадаємо, що у Федерації боксу України виник конфлікт. 22 лютого очікуться ще одне засідання Федерації. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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