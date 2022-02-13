Кременчуцькі спортсмени вирішили за власні кошти нагородити боксера переможця «Bocska Memorial Tournament»

Цей турнір один з найстаріших і найпрестижніших боксерських турнірів Старої Європи, який проводить Міжнародна боксерська асоціація (IBA)
Кременчуцький боксер Дмитро Гринченко розповів, що майстер спорту міжнародного класу Олександр Меленюк у жорсткому двобої впевнено переміг супротивника.
- Цей справжній козак родом з Запоріжжя сьогодні виступає за Херсон, і завжди - за Україну. Своїми перемогами він завдячує своєму батькові - видатному тренеру з боксу Меленюку Сергію.
Наша унікальна країна може пишатися багатьма видатними школами боксу. Які буквально «на потоці» готують бійців - світових зірок,- написав Дмитро.
Ще один спортсмен Євген Барабанов додав, що вони прийняли рішення за власні кошти преміювати товариша. Розмір премії складатиме 5000 євро.
Нагадаємо, що у Федерації боксу України виник конфлікт. 22 лютого очікуться ще одне засідання Федерації.